Minoa nennt sich die Berliner Sängerin und Songwriterin Ina Klos. Ihre Musik wird als intensiver und dramaturgisch geschickt gemachter Gitarren-Pop beschrieben. Die Künstlerin wurde in Houston, Texas, geboren, und wuchs in einem Dorf bei Hannover auf, bevor es sie schließlich in die Hauptstadt verschlug. Im vergangenen Sommer brachte Minoa mit "Forward, Backward, Start Again" ihr Debüt-Album heraus. Die acht Songs lassen ein besonderes Gespür für Songwriting und Melodien erkennen – eingebettet in Minoas eigenwilligen E-Gitarren-Sound. Noch wird sie als Geheimtipp gehandelt.