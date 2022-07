Das Konzept der Reihe "Acoustics" ist so einfach wie bestechend: Drei Newcomer-Bands spielen an einem Abend jeweils 30 Minuten. Das bietet genug Abwechslung, aber auch ausreichend Musik für ein Konzerterlebnis. An diesem Abend sind die Entdeckungen: Rhodes mit seinem gefühlvollen Album "Friend Like These", die Rock ’n' Roll-Poesie von Kids of Adelaide und das Indie-Duo August August, bestehend aus Schauspielerin Kathrin Ost und dem Berliner Gitarristen David Hirst. Wer Lust hat, neue Musik zu entdecken, der sollte sich diesen Konzertabend nicht entgehen lassen.