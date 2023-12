Bildrechte: IMAGO / Martin Müller

Live-Musik Konzerte in Magdeburg: Tipps für den Dezember 2023

Hauptinhalt

15. Dezember 2023, 13:48 Uhr

Der Dezember 2023 hält in Magdeburg wunderschöne Konzerte bereit, bei denen es an kalten Winterabenden gleich wieder warm ums Herz wird: Liedermacherin Sarah Lesch lädt zum Weihnachtskonzert in die Johanniskirche, Felix Meyer spielt internationale Chansons, und emotionale und persönliche Popmusik gibt es bei Simon Becker im Moritzhof. Das sind unsere Tipps für besondere Konzerte in Magdeburg.