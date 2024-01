Weitere Informationen Wann?

1. Februar 2024



Wo?

Moritzhof

Moritzplatz 1

39124 Magdeburg

Hinter dem Folk-Duo Kliffs verbergen sich die in Berlin ansässigen Kanadier Kristina Koropecki und Mark Bérubé. Auf ihrem aktuellen Album "After the Flattery" ist jeder Song konzipiert als einzelner Brief: an eine Schwester, einen Arbeitgeber, einen Weltuntergangsverschwörungstheoretiker oder einen verstorbenen Freund.



Musikalisch werden die Stücke nur von Instrumenten untermalt, die beide auch selbst spielen können: So kommen hier Nylonsaitengitarre mit Cello, Flöten und Schlagzeug zum Einsatz. Dazu gesellt sich das Klarinettenspiel von Mark, der für dieses Album zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Klarinette spielte. Kliffs haben bereits als Support für Gisbert zu Knyphausen, Sophie Hunger und Wallis Bird gespielt. Im Februar ist das Duo live im Volksbad Buckau zu erleben. Bildrechte: IMAGO / Martin Müller

Weitere Informationen Wann?

2. Februar 2024



Wo?

Volksbad Buckau

Karl-Schmidt-Straße 56

39104 Magdeburg

Mit ihrem Debüt "Moon" hat Catt 2019 die Kritiker verzückt und wurde als nächste deutsche Pophoffnung gefeiert. Mit ihrer klaren Stimme verwandelt sie scheinbar kleine Geschichten in universelle Erzählungen über das Sein. Die junge Musikerin, die in einem Drei-Häuser-Dorf in Niedersachsen aufgewachsen ist, macht tiefgründigen Pop, in dem dennoch pure Leichtigkeit mitschwingt.



Auf dem im Frühjahr 2023 veröffentlichtem Album "Change" zeigte Catt einen gereifteren und auch energiegeladeneren Sound und erlangte damit auch international Aufmerksamkeit. Im Februar ist die Künstlerin damit im Moritzhof zu Gast. Bildrechte: Max Hartmann

Weitere Informationen Wann?

9. Februar 2024



Wo?

Moritzhof

Moritzplatz 1

39124 Magdeburg

Jan Plewka sang sich in den Neunzigern mit seiner Band Selig und der Schmuseballade "Ohne Dich" in die Herzen vieler Teeanager. 30 Jahre später ist er weiter mit Selig aktiv, aber auch mit einigen anderen Musikprojekten. So leiht er in der Reihe "Jan Plewka singt Rio Reiser" seine markante Stimme den Songs von Ton Steine Scherben und ihrem verstorbenen Frontmann.



Gemeinsam mit Marco Schmedtje, mit dem Plewka von 2003 bis 2005 die Band Zinoba hatte, entstand das Album "Between the 80’s", auf dem sie Hits der Achtziger zum Besten geben. "Billy Jean", "Material Girl" oder "Africa" werden hier auf ganz besondere und reduzierte Art und Weise interpretiert. Mit dem dazugehörigen Tourprogramm kommen sie im Februar in die Feuerwache Magdeburg. Bildrechte: Sven Sindt