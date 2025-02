Bildrechte: Francois Maxim

Empfehlungen Live-Konzerte in Magdeburg im Februar 2025: Musik-Highlights

Hauptinhalt

13. Februar 2025, 13:58 Uhr

Erleben Sie im Februar 2025 unvergessliche Konzertmomente in Magdeburg: Die Schweizer Musikerin Billie Bird bringt ihren französischen Folk-Pop ins Volksbad Buckau, Karo Lynn aus Leipzig präsentiert ihre Indie-Songs live im Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen und Singer-Songwriter Enno Bunger spielt seine melancholischen Songs solo am Klavier. Entdecken Sie diese und viele weitere musikalische Highlights in Magdeburg! Unsere regelmäßig aktualisierte Übersicht sorgt dafür, dass Sie kein Konzert-Highlight verpassen.