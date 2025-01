Jazz im Herzen und Techno in den Genen – so beschreibt sich die Berliner Band Cats & Breakkies selbst. Die vier jungen Musiker erschaffen in klassischer Bandbesetzung mit E-Gitarre, Bass, Schlagzeug, Synthesizer tanzbare und komplexe atmosphärische Soundwelten, irgendwo zwischen Techno-Club, House und psychedelischem Krautrock. Seit ihrem Debütalbum "organic electro" 2015 hat die Band hunderte Auftritte in Clubs und auf Festivals in Europa gespielt. Nun sind Cats & Breakkies mit ihrem dritten Album "New World" auf Tour, das im Frühjahr 2024 erschien und machen Halt im Magdeburger Moritzhof.

Bildrechte: Stephan Noe