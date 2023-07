The Soul Thrivers gelten als eine der originellsten Bands der derzeitigen europäischen Soul-/Neo Blues-Szene. Das Trio vereint Elemente von Soul, Neo Blues, Roots, Folk und Gospel und mischt traditionell Stücke und Eigenkompositionen. Die international etablierte Jazzsängerin Dvora Davis führt die Band mit ihrer warmen und dynamischen Stimme an. Der in Polen geborene Musiker Adam Sikora ist an der Munterharmonika, am Schlagzeug und beim Gesang zu erleben. Zu den beiden Gründungsmitgliedern gesellen sich verschiedene Musiker im Wechsel an Gitarre und Bass. Beim Konzert in Magdeburg präsentiert die Band ihr neues Album "Morning Glory".