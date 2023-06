Anne Clark wurde in den 1980er-Jahren als Sängerin, aber auch als Poetin populär. Bis heute gilt die Britin als Ikone der europäischen New-Wave-Bewegung. In 40 Jahren Musikkarriere stand sie in wechselnden Formationen auf der Bühne und hat von Elektronik bis zu semi-klassischen Konzerten alles abgedeckt. Ihre poetischen, meist sehr persönlichen Texte singt sie nicht, sondern spricht sie viel mehr, was diesen einen ganz besonderen Ausdruck verleiht. Mit dem aktuellen Album "Borderland – Found Music for a Lost World" hat die Künstlerin neue, minimalistische Wege eingeschlagen: Es ist ein rein akustisches Album mit gesprochen Gedichten und reduzierten Klängen. Im Juni stellt sie die Songs in der Festung Mark vor, begleitet von Violine und Klavier.

Anne Clark stellt ihr neues Album in der Festung Mark vor. Bildrechte: IMAGO / Martin Müller