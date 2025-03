Die deutschsprachige Punkrockband Turbostaat ist seit einem Vierteljahrhundert eine feste Größe in der hiesigen Musiklandschaft. Mit ihrem Sound haben die Musiker aus Schleswig-Holstein eine ganze Generation Post-Punk-Bands geprägt. Ihr 25-jähriges Jubiläum hat die Band vergangenes Jahr mit einer ganz besonderen Konzertreihe gefeiert: acht Konzerte zu ihren bis dato acht Studioalben. Zudem gab es nun im Januar mit "Alter Zorn" eine neue Turbostaat-Platte, mit der die Band nun auf Tour auch in Magdeburg in der Factory Halt macht.

Die aus Neu-Delhi stammende Künstlerin Aditi Veena alias Ditty ist Musikerin und Klimaschutzaktivistin. Diese Kombination vereint sie auch in ihren Songs. Ihre Lieder sind "poetische Protestsongs, die uns anhalten, besser auf unsere Erde aufzupassen – und auf uns selbst." Ihre Texte trägt sie mit klarer Stimme vor und wechselt zwischen Rezitieren und Gesang. Dazu gibt es zurückhaltende, akustische Gitarren- und Keyboardklänge, zu denen man auch mal Vögel singen oder das Meer rauschen hört. Als Straßenmusikerin in Indien begonnen, wurde ihr Debüt "Poetry Ceylon" 2019 von India Today zum Debütalbum des Jahres ernannt. Seit 2022 lebt Ditty in Berlin, wo sie mit Schlagzeuger Andi Haberl (The Notwist) und Bassist Johannes Weber (Ilgen Nur) eine hochkarätige Band um sich versammelt hat.