Christina Lux war in Rockbands und Jazzformationen aktiv, ist als Sängerin ebenso beliebt wie als Songschreiberin. Bereits seit den 90er-Jahren bespielt die Liedermacherin Club- und Kleinkunstbühnen in ganz Deutschland. In ihren zeitlosen Songs erzählt sie mit ihrer warmen Stimme tiefgehende Geschichten. Dafür wurde sie 2020 mit dem Liederpreis ausgezeichnet. Ihr aktuelles Album "Lichtblicke" ist das zweite (fast ganz) deutschsprachige Album von Lux, aufgenommen zusammen mit Oliver George an Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang. Auch beim Konzert im Volksbad stehen beide gemeinsam auf der Bühne.