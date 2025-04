Mit ihrem Debüt "Moon" hat Catt 2019 die Kritiker verzückt und wurde als nächste deutsche Pop-Hoffnung gefeiert. Mit ihrer klaren Stimme verwandelt sie scheinbar kleine Geschichten in universelle Erzählungen über das Sein. Die junge Musikerin, die in einem Drei-Häuser-Dorf in Niedersachsen aufgewachsen ist, macht tiefgründigen Pop, in dem dennoch pure Leichtigkeit mitschwingt. Nachdem sie auf dem 2023 veröffentlichtem Album "Change" einen gereifteren und auch energiegeladeneren Sound zeigte, mit dem sie auch international Aufmerksamkeit erlangte, erschien im April mit der EP "Mirror" neue Musik, mit der die Singer-Songwriterin auch auf Tour geht und im Alten Theater in Magdeburg gastiert.