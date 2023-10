Hinweis Dieser Artikel wird jeweils zum ersten Tag des neuen Monats aktualisiert, sodass Sie hier immer die neuesten Empfehlungen für jeden Monat finden.

Das Komponisten-Duo Brueder Selke besteht aus Sebastian Selke am Violoncello und Daniel Selke am Klavier. Parallel zu ihrer klassischen Musikausbildung entwickelten beide schon früh ein Interesse an zeitgenössischen Ideen von Musik. Heute vereinen sie Elemente der klassischen Kammermusik, des Free Jazz, mit abstrakten Noise- und gediegenen Ambient- und Chill-Out-Klängen. Ihr Sound ist dabei experimentell, aber zugänglich, irgendwo zwischen Avantgarde und Pop. Bildrechte: Ute Friederike Schernau

Weitere Informationen Wann?

10. November 2023



Wo?

Moritzhof

Moritzplatz 1

39124 Magdeburg

Die Indiefolk-Musikerin Elsdeer hat eigentlich als Violinistin begonnen. 2021 hat sie dann den Schritt gewagt, eigene Lieder zu schreiben und zu performen. 2022 folgte die von der Kritik gefeierte Debütsingle "Ten Years Time". Auch mit den folgenden Singles bewies die Musikerin ein Gespür für eingängige Melodien und berührende Texte. Aktuell arbeitet Elsdeer an ihrem Debütalbum. Im Volksbad Magdeburg ist sie gemeinsam mit dem irischen Folk-Musiker Mark Loughrey an Banjo und Bouzouki sowie Joey Gavin an Bass und Gitarre zu erleben.

Weitere Informationen Wann?

11. November 2023



Wo?

Volksbad Buckau

Karl-Schmidt-Straße 56

39104 Magdeburg

Das Folkpop-Duo Amistat besteht aus den Zwillingsbrüdern Josef und Jan Prasil – zwei Musiker mit einer tiefen Verbindung, deren musikalische Reise geprägt von kultureller Vielfalt ist. Geboren sind die beiden in Deutschland und aufgewachsen in Italien. In Australien fanden sie schließlich ihre kreative Inspiration, bis es wieder zurück nach Deutschland ging und ihre musikalische Karriere einen Wendepunkt nahm. Nach ihrem Debütalbum "Parley" spielten sie bei Tash Sultana im Vorprogramm. 2023 gab es die erste eigene ausverkaufte Europatour. Im Herbst geben Amistat einige Zusatzkonzerte, unterem anderem im Moritzhof in Magdeburg.

Bildrechte: Amistat

Weitere Informationen Wann?

15. November 2023



Wo?

Moritzhof

Moritzplatz 1

39124 Magdeburg

Liedermacher und Autor Jochen Distelmeyer ist bekannt für eigensinnige und besondere deutschsprachige Texte. Früher Frontman der Band Blumfeld, ist er seit deren Auflösung 2007 solo unterwegs. Drei Alben sind seitdem erschienen, darunter eins mit ausschließlich englischsprachigen Coverversionen. Im Rahmen seiner aktuellen Akustik-Tour kommt er nach Magdeburg und spielt an dem Abend im Moritzhof Songs aus allen Phasen seines Schaffens – ob Blumfeld-Hits, Solo-Material oder Coverversionen.

Bildrechte: Jochen Distelmeyer

Weitere Informationen Wann?

18. November 2023



Wo?

Moritzhof

Moritzplatz 1

39124 Magdeburg

Mit Sänger Rio Reiser hat die Band Ton Steine Scherben ab 1970 deutsche Musikgeschichte geschrieben: "Macht kaputt, was euch kaputt macht", "Keine Macht für niemand", "Der Traum ist aus" – viele ihrer Songtitel sind zu geflügelten Worten geworden. Die Band-Gründungsmitglieder Kai Sichtermann und Funky K. Götzner haben 2014 den Nürnberger Sänger Gymmick mit ins Boot geholt und waren seitdem mit Scherben- und Rio Reiser-Songs wieder auf Tour. Seit April 2023 interpretieren sie die Lieder gemeinsam mit Singer-Songwriterin Birte Volta, so auch beim Konzert in der Factory Magdeburg.

Bildrechte: IMAGO / Future Image