Klaus Lage zählt zu den beständigsten und erfolgreichsten Musikern in Deutschland. Seine Hits wie "1000 und 1 Nacht" oder den Schimanski-Titel "Faust auf Faust" kennt fast jeder. Im Alten Theater in Magdeburg präsentiert der Sänger nun Songs aus seiner 40-jährigen Karriere in neuem Gewand. Gemeinsam mit seinem langjährigen Bandmitglied und Pianisten Bo Heart steht er im Duett auf der Bühne: nur Hearts eindrucksvolles Klavierspiel kombiniert mit Lages bluesiger Stimme. Neben bekannten Songs in neuen Arrangements werden sie auch Stücke vom neuen Album spielen, an dem sie aktuell arbeiten.