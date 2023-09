Live-Musik Konzerte in Magdeburg: Fünf Tipps für den Oktober 2023

Der Oktober 2023 hält in Magdeburg wieder wunderbare Konzerte bereit: Kai & Funky von Ton Steine Scherben spielen in der Factory die Songs von Rio Reiser, Pianist Lambert kommt mit seiner Stiermaske in den Moritzhof, und Singer-Songwriter Max Mutzke kommt mit seinem neuen Album "Wunschlos süchtig" in die Factory. Das sind unsere Empfehlungen für Konzerte in Magdeburg!