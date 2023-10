Hinweis Dieser Artikel wird jeweils zum ersten Tag des neuen Monats aktualisiert, sodass Sie hier immer die neuesten Empfehlungen für jeden Monat finden.

Mit Sänger Rio Reiser hat die Band Ton Steine Scherben ab 1970 deutsche Musikgeschichte geschrieben: "Macht kaputt, was euch kaputt macht", "Keine Macht für niemand", "Der Traum ist aus" – viele ihrer Songtitel sind zu geflügelten Worten geworden. Die Band-Gründungsmitglieder Kai Sichtermann und Funky K. Götzner haben 2014 den Nürnberger Sänger Gymmick mit ins Boot geholt und waren seitdem mit Scherben- und Rio Reiser-Songs wieder auf Tour. Seit April 2023 interpretieren sie die Lieder gemeinsam mit Singer-Songwriterin Birte Volta, so auch beim Konzert in der Factory.

Funky K. Götzner und Kai Sichtermann tragen die Songs von Ton Steine Scherben weiter in die Welt Bildrechte: IMAGO / Future Image

Weitere Informationen Wann?

6. Oktober 2023



Wo?

Factory

Sandbreite 2

39104 Magdeburg

Der Berliner Künstler Lambert wurde 2014 durch YouTube-Videos bekannt, in denen er – maskiert mit einer sardischen Stiermaske – bekannte Indie-Songs am Klavier interpretierte. Acht Alben hat er seitdem veröffentlicht, die Maske ist geblieben. Bis heute gibt der Künstler nur wenig über sich preis. Nur soviel: Lambert ist Jazzpianist mit einem außergewöhnlichen Gespür für Melodien, der die komplette Gefühlsklaviatur des Lebens mit enormer Leichtigkeit spielen kann. Mit seinem aktuellen Album ist Lambert zurück zu seinen Wurzeln gekehrt: Im März hat er mit "All This Time" sein erstes Jazzalbum veröffentlicht, das er im Moritzhof Magdeburg live vorstellt.

Spielt maskiert mit einer sardischen Stiermaske Klavier: Pianist Lambert Bildrechte: IMAGO / Martin Müller

Weitere Informationen Wann?

6. Oktober 2023



Wo?

Moritzhof/Scheune

Moritzplatz 1

39124 Magdeburg