Als 2018 der Film "Gundermann" in die Kinos kam, hatten sich Regisseur Andreas Dresen und Gundermann-Darsteller Alexander Scheer zusammengetan, um den Soundtrack anlässlich der Filmpremiere live zu spielen. Daraus entstand ein erfolgreiches Bandprojekt, dass auch noch sechs Jahre später die Songs des Liedermachers, wie "Gras" oder "Linda", live präsentiert. Auch die erste Live-Scheibe "Immer wieder nie genug" ist mittlerweile erschienen, die auch das ein oder andere Cover anderer Musiker bereithält, darunter Songs von David Bowie und Gisbert zu Knyphausen. Im September spielen Alexander Scheer, Andreas Dresen und Band in Magdeburg auf der Bühne des Opernhauses "Gundis" Lieder und mehr.

Seit zehn Jahren feiert Magdeburg im Sommer die Kulturnacht. Auch 2024 ist es wieder soweit: Am 28. September verwandeln hunderte Künstlerinnen und Künstler den Breiten Weg in der Innenstadt in eine große Kultur- und Kunstmeile. Mehr als 40 Kulturorte werden bespielt. Neben Lesungen, Ausstellungen und Theater gibt es an dem Abend auch jede Menge Live-Musik zu erleben. Unter anderem spielt das Schweizer Duo Birds of a Feather einfühlsamen Folk, sphärisch wird es beim Konzert von Musikerin Denecke und philosophischen Indie-Folk kann man bei Kaŝita Kanto erleben.