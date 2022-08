Die sechsköpfige Jazzcombo rund um Sängerin Julia Frach schafft mit ungewöhnlicher Instrumentierung inklusive Akkordeon und Bassklarinette ein Klangspektrum, das seines Gleichen sucht. Von klassischen Uptempo Jazzstimmungen bis hin zu tighten, poppigen Grooves mit Tangoflair – Konzerte von Frachter sind ein wahres Hörabenteuer. Sängern Julia Frach erzählt dabei von Träumen, Sehnsüchten und Leidenschaften. Wer sich von Frachter in ferne Abenteuer entführen lassen möchte, hat beim Open-Air-Konzert am 3. September im Volksbad Buckau die Möglichkeit.

Die sechs Rockmusiker von In Extremo sind 2022 wieder auf Burgentour. In Sachsen-Anhalt machen sie am 9. September Station in Magdeburg auf der Festung Mark. Das Publikum kann sich auf vor allem auf altbekannte Lieder freuen, laden die Mittelalter-Rocker bei dieser Tour auf eine einzigartige Reise in ihre eigene musikalische Vergangenheit ein.