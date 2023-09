In ihren eigenen Songs eröffnet Liedermacherin Dota Kehr seit Jahren einen poetischen und zugleich lebensnahen Blick auf die Welt. Auf dem im Sommer erschienen Album "In Der Fernsten Der Fernen" hat die Berlinerin nun zum zweiten Mal Gedichte der polnisch-deutsch-jüdischen Lyrikerin Mascha Kaléko vertont. Kaléko wurde in den 1920er- und 30er-Jahren in Berlin mit ironischer Großstadtlyrik bekannt, bevor sie nach New York emigrieren musste. Für die Platte hat sich Dota Kehr namhafte Gäste wie Dirk von Lotwzow, Gisbert zu Knyphausen und Clueso hinzugeholt. Im September stellt sie die Gedicht-Vertonungen live vor – unter anderem im Alten Theater in Magdeburg.