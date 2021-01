Der Internationale Telemann-Wettbewerb in Magdeburg ist wegen der Corona-Pandemie vom Frühjahr auf den Spätsommer verschoben worden. Wie das Zentrum für Telemann-Pflege und -Forschung am Donnerstag mitteilte, soll der Wettbewerb vom 29. August bis zum 4. September veranstaltet werden. Im vergangenen Jahr wurden bereits die Telemann-Festtage abgesagt.

Um zu viele Reisen zu vermeiden, wurde die Anzahl der Teilnehmenden auf 40 Personen begrenzt. Dafür wurde die Anmeldefrist bis zum 15. März verlängert. Bewerben können sich Musizierende zwischen 18 und 34 Jahren, die sich einer historisch informierten Aufführungspraxis verschrieben haben, also die Stücke vergangener Zeiten so spielen, wie sie damals gespielt wurden. Dementsprechend müssen die Wettbewerberinnen und Wettbewerber auf Instrumenten aus dem 18. Jahrhundert oder in der Bauweise des 18. Jahrhunderts spielen. Der Telemann-Wettbewerb mit drei öffentlichen Runden wird in diesem Jahr auf Holzblasinstrumenten ausgetragen. Er ist ausgeschrieben für Blockflöte, Traversflöte und Barockoboe. Das Abschlusskonzert wird in dieser Ausgabe direkt auf die Finalrunde folgen.