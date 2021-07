Markneukirchen erhält den Bundespreis "Landmusikort des Jahres 2021" vom Deutschen Musikrat. Neben 30.000 Euro wird der Stadt eine Plakette verliehen, die den Ort auch äußerlich als kulturelles Zentrum kennzeichnen soll, so die Sprecherin des Deutschen Musikrats, Carola Schlegel, am Montag im Gespräch mit MDR KULTUR. Die Stadt im sächsischen Vogtlandkreis blickt auf eine mehr als 350 Jahre alte Tradition des Musikinstrumentenbaus zurück. Zudem habe insbesondere die intensive Vernetzung der kulturellen Akteure die Jury beeindruckt.



Mit dem Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro will Markneukirchen bestehende Projekte weiterfinanzieren, wie unter anderem den jährlichen Instrumentalwettbewerb, den Chor oder das Blasorchester.