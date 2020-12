"Die Club- und Kulturszene wird sich im Zuge der Corona-Krise nachhaltig verändern. Und natürlich nicht zum Guten", sagt Moderator und Musikjournalist Markus Kavka im Gespräch mit MDR KULTUR. Trotz der finanziellen Unterstützung für die Branche sei bei vielen die Existenz bedroht. Kavka sieht den Grund dafür auch bei Spekulanten aus der Immobilienbranche. "Die Räume, in denen sich noch die Clubs befinden, werden übernommen und dann kommen da Gewerberäume oder Luxuswohnungen rein", prognostiziert der Musikjournalist. Gerade Berlin werde sich verändern und nicht mehr so sein wie vor der Pandemie.

Kavka befürwortet den Vorschlag von Techno-DJ und Loveparade-Begründer Dr. Motte, elektronische Musik zum Weltkulturerbe zu erklären. Sie habe einen unschätzbaren Wert für das soziale Miteinander, begründet Kavka. Man dürfe nicht unterschätzen, wie viel der Austausch auf der Tanzfläche zum sozialen Frieden beitrage. In einem Club könnten sich Menschen aller Hautfarben und aller sexuellen Ausrichtungen begegnen, was Vorurteile abbauen helfe, so Kavka. Wenn es an Orten dieser Art fehle, sei mehr in Gefahr als die Möglichkeit, laut Musik zu hören. Es gehe um einen weit größeren Schaden.