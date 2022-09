"Ich weiß gar nicht, ob ich das kann", sagt der junge Musiker verlegen. Er habe einfach irgendwann angefangen, Songs zu schreiben. Erst auf Englisch, jetzt auf Deutsch. Inzwischen finde er es "okay", was er mache. Luis Raue wirkt im richtigen Leben bescheiden und bodenständig, als Mayberg rockt er selbstbewusst die Bühne und ist auch in seinen Texten nicht gerade zurückhaltend. In seinem Song "Oh Mayberg" zum Beispiel singt er über sich selbst: "Du sagst, dass es geil wär', wenn der noch frei wär' Mayberg, Mayberg. Ja, der sieht so gut aus, er ist groß und schlau und er weiß, was er will …"