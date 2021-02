Der 1959 in Österreich geborene Hurshell versteht sich als Amerikaner, denn die meiste Zeit seines Lebens hat der Musiker in den USA gelebt. Dennoch verrät ihn sein Akzent als Wiener. Hurshell ist viel in der Welt herumgekommen, Lebensstationen hatte er in München, Köln, New York oder Seattle. An der renommierten Brown University in den USA studierte er Klavier und Komposition, in Wien absolvierte er ein Dirigenten-Studium. Und schließlich hat sich Hurshell mit seiner Frau, einer Malerin, in Dresden niedergelassen. Dauerhaft!