"Michael Praetorius Creuzburgensis" – kurz M.P.C. – so signiert der Meister seine Werke. In Creuzburg an der Werra, nahe Eisenach, ist er 1571 zur Welt gekommen. Der Vater und später auch zwei seiner Brüder sind lutherische Pastoren. In diesem Glauben wird Praetorius groß – fromm, pflichtbewusst, jenseitsorientiert. Was zur zweiten Deutung des Kürzels M.P.C. führt, dem Wahlspruch von Praetorius:

Mihi Patria Coelum. Mein Vaterland ist der Himmel!

1994 wurde im thüringischen Creuzburg die Michael-Praetorius-Gesellschaft zur Pflege und Förderung seines Gesamtwerkes gegründet. Bildrechte: IMAGO / DATA73 Michael Praetorius besucht die Lateinschule in Torgau. Hier, wo ein paar Jahrzehnte zuvor der Kantor und spätere Dresdner Hofkapellmeister Johann Walter die eigenständige deutschsprachige Kirchenmusik für den lutherischen Gottesdienst begründet hatte. Später studiert Praetorius Philosophie und Theologie in Frankfurt an der Oder. Doch er schließt das Studium nicht ab. Stattdessen übernimmt er bald die freigewordene Stelle des Organisten an der Universitätskirche.

Michael Praetorius am Hof in Wolfenbüttel

Rund 10 Jahre später, ab etwa 1594, finden wir Praetorius in Diensten des Fürsten von Braunschweig-Wolfenbüttel. Der Fürst ist gebildet und kunstinteressiert, holt Musiker und Theaterleute an seinen Hof. Praetorius wird zunächst Kammerorganist, später – da ist er Anfang 30 – zudem Hofkapellmeister. Mit seinen etwa 18 Sängern und Instrumentalisten ist er zuständig für die Musik beim Gottesdienst, für Tafelmusik, wenn gespeist wird und für Tanzmusik bei höfischen Festen. Entsprechend fällt sein kompositorisches Werk aus. Neben weltlichen Tänzen vor allem Messen, Motetten, Hymnen und Kirchenlieder.

Wer nicht Lust zur Musik oder kein Musiker sein will, was derselbe im Himmel machen wolle. Denn im Himmel müssen wir alle, der Herr sowohl als der Knecht, musizieren. Michael Praetorius

Unter den weit über 1000 Kirchenliedbearbeitungen von Praetorius befindet sich eine, die noch heute besonders populär ist. Die Melodie hatte er in einem katholischen Gesangbuch gefunden: "Es ist ein Ros entsprungen".

Bemerkenswert vielfältiges Gesamtwerk

Organist Martin Böcker hält das Schaffen des Komponisten Michael Praetorius für unterschätzt. Wer sich jedoch eingehend mit seinem Werk beschäftigt, wird überrascht sein, versichert Böcker: "Da gibt es Riesen-Kompositionen, die sich an Bibeltexten orientieren oder an Liedtexten, an alten Liedern. Und wenn man seine Musik aufführt, braucht man eigentlich ein ziemlich großes Instrumentalensemble, um das farbig zu realisieren und die Besetzungen kommen dann oft einem kleinen Symphonieorchester schon nahe. Deshalb wird seine Musik, glaube ich, auch so selten gemacht." Praetorius Buch "Syntagma musicum" gilt heute als wichtigste Quelle der Musik des Frühbarock. Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Praetorius auf Reisen

1613, nach dem Tod seines Dienstherrn, ist Praetorius viel auf Reisen, oft als Organisator der neuen Konzertmusik im italienischen Stil. Er taucht in Dresden auf, in Halle, Leipzig, Nürnberg und Bayreuth, in Naumburg, Magdeburg oder Sondershausen. Zudem schreibt Praetorius an seinem Buch "Syntagma musicum". Die dreibändige Abhandlung gilt heute als wichtige Quelle zur Aufführungspraxis der deutschen Musik des Frühbarock. Überdies dokumentiert Praetorius hier die damals gebräuchlichen Instrumente. Das Wirkungs- und Lebenszentrum von Michael Praetorius bleibt Wolfenbüttel. Hier stirbt er am Tag seines fünfzigsten Geburtstags, am 15. Februar 1621. Die Grabrede hält der Wolfenbütteler Pfarrer Peter Tuckermann:

So ist auch der Herr Kapellmeister in seinem Amt sehr fleißig gewesen und hat sich keine Hitze noch Kälte, noch Schlaf lassen abhalten, sondern danach getrachtet, dass er die Musik möchte hochbringen und viel darinnen ausrichten. Wie auch das Werk den Meister selbst lobet. Daher er in sonderlichen Gnaden nicht allein hier zu Hof gewesen, sondern auch anderswo. Bei Königen, Kurfürsten und Herren, wie einem jeden bewusst ist. Pfarrer Peter Tuckermann