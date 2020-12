Der frühere Silly-Schlagzeuger Mike Schafmeier ist tot. Wie sein ehemaliger Bandkollege Thomas Fritzsching bei Facebook schrieb, starb Schafmeier am Samstag im Alter von 71 Jahren. Er hatte seit der Gründung von Silly 1978 bis 1984 zur Band gehört. Vielen Fans ist er auch als Sänger des Kneipensongs "Der letzte Kunde" von 1979 in Erinnerung, als er an Stelle von Tamara Danz das Mikro übernahm.