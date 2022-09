Kampagne für "Faire Lehre" an sächsischen Musikhochschulen

Um das Problem öffentlich zu machen, haben einige Hochschulmitglieder die Kampagne "Faire Lehre" gestartet. Seit Jahren kämpfe man darum, dass die Honorare der Lehrbeauftragten erhöht werden – mit mäßigem Erfolg, so Sebastian Haas, Sprecher der Kampagne: "Die Hochschulen bemühen sich, wir sind in gutem Kontakt mit den Rektoraten. Es gab auch Honoraranpassungen, aber das ist immer nur nahe am Inflationsausgleich. Es ist grundlegend problematisch, dass der Lehrauftrag nicht auskömmlich finanziert ist. Das funktioniert einfach im Budget der Hochschule nicht", erläutert er.

Freiberuflichen Musiker*innen in Sachsen droht Altersarmut

Das zweite Problem sei, dass die Stellen fehlten: "Aktuell sind 50 Prozent der Lehrenden freischaffend tätig, vielen von ihnen droht Altersarmut – das ist nicht länger hinzunehmen."

So sieht es auch Milko Kersten, selbst seit vielen Jahren Lehrbeauftragter an der Dresdner Musikhochschule und Präsident des Sächsischen Musikrats: "Das an die Künstlersozialkasse gemeldete Durchschnitts-Jahreseinkommen in 2021 lag im Bereich Musik bei 13.000 Euro. Über strukturell entstehende Altersarmut kann angesichts dieser Zahl niemand hinwegsehen. Freiberufliche Musiker*innen sind mehrheitlich nicht durch Verbände vertreten, für sie ist eine Lobby wichtig – deshalb unterstützt der Sächsische Musikrat die Kampagne ausdrücklich."

Auch an der Leipziger Musikhochschule wird für eine faire Bezahlung gekämpft. Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Leipziger Musikhochschule hofft auf mehr Budget

Dass die Initiatoren jetzt an die Öffentlichkeit gehen, hat einen strategischen Grund: derzeit verhandelt der Sächsische Landtag den nächsten Doppelhaushalt – und damit auch das Budget der Musikhochschulen in Dresden und Leipzig. Allzu optimistisch ist Sebastian Haas jedoch nicht: "Im letzten Doppelhaushalt konnten wir einen Erfolg erzielen, da wurde das Honorar um fünf bis sechs Euro erhöht, das war gut – aber was die Stellen betrifft, ist erstmal nichts in Aussicht. Wir reden hier nicht von ein oder zwei Stellen mehr, sondern von 30 bis 60 Stellen an beiden sächsischen Hochschulen. Das ist ein großer Kostenpunkt, den man der Politik erstmal vermitteln muss."

Sie wollen trotzdem weiter um Verbesserung kämpfen, da sind sich die Musikpädagogen und ihre Studenten einig. Schließlich, wie die angehende Musiklehrerin Sabrina Bräuer schon sagte: Es geht auch um die Zukunft derer, die heute noch lernen – und künftig vom Musikmachen und -vermitteln leben wollen.