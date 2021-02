Der Internationale Instrumentalwettbewerb Markneukirchen fällt wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr aus. Wie die Veranstalter MDR KULTUR mitteilten, wurde das am späten Donnerstagabend entschieden. Die Leiterin des Organisationsbüros, Carola Schlegel, sagte zur Begründung, in einem digitalen Wettbewerb wäre man den Ansprüchen und dem künstlerischen Niveau der Vorjahre nicht gerecht geworden.

Fairness und Objektivität müssten auch in einem digitalen Wettbewerb gewährleistet sein, so Schlegel: "Die überwiegende Mehrheit der Mitglieder hat in einer durchweg digitalen Version eines Wettbewerbes nicht sehen können, dass dort alle diese Kriterien auch erfüllt sind."

Künstlerinnen und Künstler aus 41 Ländern waren gemeldet

Carola Schlegel vom Instrumentalwettbewerb Markneukirchen Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel Die Stimmung der Vereinsmitglieder sei sehr gedrückt, so Schlegel weiter. Man wolle nun auf das Jahr 2022 schauen. Der Instrumentalwettbewerb Markneukirchen fällt damit zum zweiten Mal in Folge aus. Zu der Veranstaltung im sächsischen Vogtland hatten sich 200 junge Musikerinnen und Musiker aus 41 Ländern angekündigt. Er sollte vom 6. bis 15. Mai in den Fächern Violine und Kontrabass ausgetragen werden.