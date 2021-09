MDR KULTUR: Die Initiative "Music Declares Emergency" stellt auf ihrer Website vier Punkte in den Mittelpunkt. Es geht um CO2-Reduzierung, um Aufklärung. Und bei Punkt vier heißt es durchaus selbstkritisch: Auch wir in der Musikindustrie machen Dreck und wir verpflichten uns zum sofortigen Handeln. Wann ist Ihnen als Künstler klar geworden: Ja, ich mache Dreck und wahrscheinlich zu viel und ich kann nicht so weitermachen?

Martin Kohlstedt: Ja, das wird am Anfang von ein wenig Euphorie überschrieben, denn wenn man so die allerersten Anfragen aus dem Ausland bekommt und dann das erste Mal nach Italien darf oder irgendwie über die Ländergrenzen, um Kulturvermittlung zu betreiben. Oder um halt wirklich Konzerte zu spielen, da merkt man sehr schnell, dass man viel auf Reisen ist und auch viel hinterlässt und dann tatsächlich überlegen muss und anfangen muss, zu überlegen, wie viele Flüge und wie viele Fahrtkilometer man da zurücklegen möchte.



Da kommt die Produktion von Datenträgern noch mit dazu, also Vinyl und CD. Das wird alles transportiert via Schiff. Merchandise. Es gibt gewisse Bands, die verkaufen T-Shirts. Das kann alles mit Fair-Trade, Bio und allen anderen Siegeln versehen werden. Und da muss man einfach mittlerweiler, weil es nun mal auf uns ausgelagert wurde oder auf jeden einzelnen genau darauf achten, was man da macht.