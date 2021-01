Es wirkt fast ein bisschen seltsam: In einer Zeit, in der es abends auf den Straßen ruhiger nicht sein könnte, wird in Leipzig eine Stelle in die Wege geleitet, die sich unter anderem mit Lautstärkekonflikten im Nachtleben beschäftigt. Doch gerade jetzt ist die Stelle wichtiger denn je, glaubt Kordula Kunert, Vorsitzende des LiveKommbinats, unter dessen Dach sich elf Leipziger Clubs und Spielstätten versammeln. Der Fokus gehe jetzt einfach auch auf die Revitalisierung des Nachtlebens.

Wofür braucht es einen Bürgermeister der Nacht?

Kordula Kunert hat sich schon vor der Pandemie federführend für die neue Anlaufstelle im Rathaus stark gemacht. Die soll vor allem vermitteln: Zwischen Feiernden und Anwohnenden, zwischen Stadtverwaltung und Nachtkultur, aber auch innerhalb der Szene selbst, zu der Clubs und Livemusikspielstätten aber auch Bars, Biergärten, Spätis oder Open-Airs zählen. Als Anlaufstelle soll sie die Kommunikation bündeln und in Einklang bringen. Gegen Lärmkonflikte sollen aber auch geschulte Teams an öffentlichen Plätzen unterwegs sein, wo erfahrungsgemäß der Lärmpegel durch Gruppen schnell ansteigt, und dort präventiv eingreifen, so die Vorsitzende. Ein Konzept, dass auch Torsten Reitler von der Moritzbastei gerade im Sommer, der Zeit von Open-Air-Veranstaltungen, für wichtig hält, um nicht die Feierenden zu kriminalisieren, aber auch die Bedürfnisse von Anwohnenden, Umweltschutz und Ordnungsamt zu respektieren.

Die zukünftige Nachtbürgermeisterin oder der Nachtbürgermeister soll mit dem Nacht-Rat in Kontakt stehen, dessen Arbeit auch von sogenannten Drug Scouts unterstützt wird. Bildrechte: IMAGO In und nach der Pandemie sei die Stelle, die derzeit intern noch "Fachbeauftragte/r für Nachtleben" heißt, nun aber auch extrem wichtig als zentraler Anlaufpunkt für die Hilfe bei rechtlichen Fragen oder Fördermöglichkeiten, findet Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke. Mit dem Start im Herbst könne sie beim Neustart helfen und dann auch verstärkt Imagearbeit für das Leipziger Nachtleben leisten.

Wie ist die Koordinierungsstelle aufgebaut?

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke sieht einen starken Bedarf für die Stadt, eine Ansprechperson für's Leipziger Nachtleben zu ernennen. Bildrechte: imago/PicturePoint Umgesetzt werden soll das mithilfe einer Doppelspitze, bestehend aus einem oder einer Beauftragten für das Nachtleben, eben dem Nachtbürgermeister oder der Nachtbürgermeisterin, sowie einem Sprecher des sogenannten Nacht-Rats. Der setzt sich wiederum aus Vertretenden unterschiedlicher Träger und Behörden zusammen – unter anderem der Polizeidirektion, dem Kulturamt, den Drug Scouts oder aber dem LiveKommbinat. Während der Rat aktuelle Themen des Nachtlebens regelmäßig diskutiert, ist die Doppelspitze bei allen Fragen zentrale Anlaufstelle und zuständig für das Projekt "(N)achtsamkeit", das präventiv Konflikte und Krisen entschärfen soll.

Personal fürs Nachtleben auch anderswo in Mitteldeutschland?