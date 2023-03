Passen hoher Kunstanspruch und kommerzielles Unterhaltungsbedürfnis zusammen? Der Komponist im Vorspiel von Richard Strauss' Oper "Ariadne auf Naxos" ist verzweifelt, da sein Werk nicht in seinem Sinne aufgeführt werden soll, nicht nur gekürzt, sondern auch mit derben Darbietungen einer Komödiantentruppe unterbrochen. So will es der Auftraggeber, ein neureicher Wiener Bürger, der "reichste Mann von Wien", wie es in Hugo von Hofmannsthals Libretto heißt. Die Künstler fügen sich.