Die Oper "Manru" von Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) kommt heutzutage, so wie jetzt in Halle, als ambitionierte Ausgrabung auf einen Spielplan. Nach ihrer Uraufführung – immerhin 1901 in Dresden unter Ernst von Schuch – war sie im Handumdrehen ein echten Welterfolg des damaligen Pianisten-Weltstars. Dass das Werk nach kurzer Zeit wieder in der Versenkung verschwand, lag am politischen Engagement des Komponisten für die staatliche Wiedergeburt Polens.