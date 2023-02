Wie bekommt man die Abo-Kunden zurück? Was überdenken Sie denn in welche Richtung?

Beispielsweise schreiben wir ehemalige Abonnenten an, ob sie wieder kommen wollen. Außerdem planen wir so etwas wie eine Spielzeitpräsentation, mit der wir zeigen, was das Publikum im Laufe des Jahres erwarten wird. Dabei versuchen wir natürlich nicht nur ehemalige beziehungsweise aktuelle Kunden anzusprechen, sondern eben auch neue zu gewinnen. Das versuchen wir über verschiedene Programme. Zum Beispiel haben wir gerade ein Stummfilmkonzert veranstaltet, bei dem eine zeitgenössische Komponistin, Violeta Dinescu, zu Friedrich Murnaus Film "Tabu" gespielt hat. Das war eine großartige Sache, weil wir da auf einmal ganz viel Publikum im Saal hatten, das ich vorher noch nie gesehen habe. Also da ist offensichtlich ein Potenzial. Wir müssen uns neue Strategien überlegen, um das Publikum zu gewinnen. Es geht nicht nur um eine Rückgewinnung, sondern um eine Neugewinnung.

Umfrage zu Zuschauerzahlen nach der Pandemie: Eine Umfrage der Deutschen Musik- und Orchestervereinigung Unisono unter 129 Theater-, Konzert- und Rundfunkorchestern ergab, das viele Berufsorchester in Deutschland nach der Corona-Pandemie mit geringeren Zuschauerzahlen kämpfen. 46 Prozent der befragten Orchester vermeldeten noch eine starke Zurückhaltung, vor allem des älteren Publikums. Knapp zwei Drittel der Orchester (62 Prozent; 76 Orchester) haben Abonnenten verloren. 30 Prozent (36 Orchester) konnten ihre Abo-Zahlen halten. Als wesentliche Ursachen für den Einbruch der Abonnements sahen etwa 50 Prozent (60 Orchester) das komplette Aussetzen der Abos während der Pandemie. 47 Orchester verwiesen zudem auf die Angst älterer Abonnenten, wieder in Veranstaltungen zurückzukehren.

Wir arbeiten natürlich sehr eng mit Schulen zusammen und sind auch sehr viel in Schulen. Ungefähr 30 Prozent meiner Tätigkeit sind tatsächlich Schulkonzerte. Kinder kommen sofort in Konzerte, das ist nicht das Problem. Es geht eher darum, die Generation 45 plus, die jetzt noch nicht oder nicht genug in unsere Konzerte kommt, zu erreichen. Die müssen Sie ja auch irgendwie gewinnen und das versuchen wir über Sonderveranstaltungen wie beispielsweise Bälle. Außerdem wollen wir Café-Konzerte oder Tanzkonzerte veranstalten, die es bereits vor 75 Jahren, als wir gegründet wurden, gab. Wir wollen ausprobieren, ob dieses Format hier in Schönebeck und Umgebung ankommt, ob die Leute daran Interesse haben. Solche Sachen überlegen wir jetzt für die kommende Spielzeit, um zu schauen, wie man neue und andere Leute in unsere Konzerte bekommt.