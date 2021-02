Später wird der Klang der Orgeln sächsischer und unterscheidet sich ganz deutlich vom elsässischen Typus, den Silbermanns Bruder in Straßburg baut, erklärt Kaufmann und erläutert weiter: "die Mensuren sind verändert von Silbermann unter dem Einfluss, dass er wieder nach Sachsen zurückkehrte und in seiner Heimatsprache, Heimatdialekt auch wieder weiter gesprochen hat."

So prägt Gottfried Silbermann damit "im 18. Jahrhundert, also in der Blütezeit des Barock, ganz Sachsen, so dass das bis ins späte 19. Jahrhundert gilt, als dann eben auch im Zuge der Reichsgründung eine gewisse Nivellierung im Orgelbau, auch aufgrund von Technisierung eintritt." Wer also den guten Klang der Silbermannschen Orgeln in Sachsen preist, der lobt damit auch zu einem guten Teil den sächsischen Dialekt.