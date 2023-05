Es wird lauter: 6. Rock und Metal Dayz 2023

Das ist laut. Aber es wird noch lauter verspricht Andreas Horn vom Verein Made for Kids, der das Festival organisiert: "Das ist hier unsere Backstage, Zeltplätze, Catering, die ganze Infrastruktur. Wir müssen ca. 120 Bandmitglieder und Helfer versorgen." Angesagt haben sich 17 Bands aus dem In- und Ausland. Mit dabei sind u.a. Motorjesus oder die Metallica-Coverband Mysterica aus Deutschland, die Grumpynators aus Dänemark sowie die Gruppe Manimal aus Schweden. Die Metallica-Coverband Mysterica ist in Oschersleben mit dabei. Bildrechte: André Ziegenmeyer

Soziales Engagement: Vom Festival zum MADE for KIDS e.V.

Begonnen hat alles ganz klein. Als privat organisierte Metalparty, erzählt Andreas Horn vom MADE for KIDS e.V.. Denn zuerst war da eigentlich bloß der Wunsch nach einem Metalfestival. Nach dem ersten Durchlauf war das Fazit: "Nee, so nicht nochmal", erinnert sich Horn. "Wir haben uns dann noch ein paar Verrückte gesucht und gesagt:'Jetzt machen wir ein richtiges Festival und tun gleich noch was Gutes damit.'" Mittlerweile hat der Verein MADE for Kids e.V. rund 130 Mitglieder und viele der freiwilligen Helfer kommen aus ganz Deutschland, auch zum Aufbau für das Festival in Oschersleben. Bildrechte: André Ziegenmeyer

Freiwillige Helfer aus ganz Deutschland

Mittlerweile hat der Verein 130 Mitglieder und viele der freiwilligen Helfer kommen aus ganz Deutschland, so wie Mirco, der sagt: "Das war mehr so Zufall, dass ich hier gelandet bin. Ich komme eigentlich von Rügen. Aber seit 20 Jahren lebe ich in Schleswig-Holstein. Oder Gernot aus Taunusstein bei Wiesbaden, der letztes Jahr das erste Mal kam, "weil eine Freundin von mir hier mit ihrer Band gespielt hat. Und drei Tage später war ich dann Mitglied im Verein. Weil die Leute hier so geil sind und weil das Vereinsziel eine geile Sache ist."

Spenden für Elternhaus in Magdeburg und Familien in Not

Die geile Sache – das ist das soziale Engagement des Vereins. In den letzten sechs Jahren sind über 42.000 Euro zusammengekommen. Die Hauptspenden gehen an das Elternhaus in Magdeburg aber auch anderen Organisationen und in Not geratenen Familien lässt man Geld zukommen.

Eröffnung mit Alternative Hardcore von April Art und freiem Eintritt

Die Rock und Metaldayz sind musikalische breit aufgestellt. Thrash Metal gibt es genauso wie Hardrock, Melodic Death Metal, Mittelalter Rock oder Alternative Hardcore von April Art. Auf die freut sich Vereinsmitglied Marcus am meisten: "Die eröffnen unser Festival am Donnerstag. Und für den Donnerstag haben wir uns was ganz besonderes ausgedacht. Da ist der Eintritt frei. Da sollen alle mal kommen und sich das hier angucken und da hoffen wir natürlich auf viel Publikum." Die Band April Art eröffnet die Rock und Metal Dayz in Oschersleben 2023. Bildrechte: Tobias Vogel

Die kostenfreie Schnupperstunde in Sachen Metalfestival ist ebenfalls eine Aktion, die zeigt: Die Veranstalter wollen niemanden ausschließen. Offen sein, eine Familie sein, sei ein Motto der Metalheads, erzählt Andreas Horn: Wenn Du auf dem Festival bist, dann ist das wie eine große Familie. Da gibt es keine Abgrenzungen. Und Du siehst es ja hier. Hier arbeiten alle zusammen. Und das sind nicht nur Metaller hier."