Goitzsche Front: Bandname und Programm

Was alles in so einen Trabi passte, fasziniert "Bocki" bis heute. Bildrechte: Hoferichter & Jacobs/Mitteldeutscher Rundfunk Goitzsche Front? Ein Name, der allerdings auch missverständlich sein könnte, so dass die Band überlegte, ihn zu ändern, sich aber dagegen entschied:



"Wir wollen, dass die Leute sich mit uns beschäftigen. Wenn man das macht, wird ganz schnell klar, dass wir nichts mit diesem Nazi-Dreck am Hut haben."

Ein "Ossi", Jahrgang 1988?

1988 wurde "Bocki" in Bitterfeld-Wolfen geboren. Ein Jahr vor der Wende. Trotzdem weiß er noch, wie sein Opa immer mit einem gelben Trabant vorfuhr. Unvergesslich für ihn der penetrante Abgas-Geruch des Zweitakters, faszinierend findet er bis heute, "dass man mit so einem einfachen kleinen Fahrzeug so viel bewegt hat, so viele Menschen, zum Beispiel an die Ostsee, mit Klappfix oben drauf."

Ich mag es ja auch groß und luxuriös, aber so ein Stück Ostalgie bringt einen so ein bisschen auf den Boden zurück. Pascal Bock Goitzsche Front

Kurz vor der Wende geboren, sagt er, sei er stolz ein Ossi zu sein. Dabei legt er Wert darauf, nicht nur "Ossi-Themen" zu besingen. Und wenn, sei es schon wichtig, dass man über sich selber auch lachen könne. Dabei wird er doch ein bisschen ernst, wenn er davon spricht, wie Bitterfeld das Image als dreckige Stadt bis heute anhängt und so Zukunft verbaut.

Machen, was man für richtig hält

Für 2022 ist wieder ein Festival an der Goitzsche geplant. Bildrechte: Hoferichter & Jacobs/Mitteldeutscher Rundfunk Nach dem "typischen Werdegang" über Realschule, Ausbildung, Bundeswehr kam Pascal Bock "irgendwann" zur Musik. Wegzugehen wäre auch typisch gewesen, tat er aber nicht: "Ich habe hier meine Leute. Ich habe hier meine Familie und ich blicke hier in die Zukunft, von daher, ich kann es ja schlecht vergleichen. Man macht einfach das draus, was man für richtig hält."

Unverkennbar: Stern-Kasettenrekorder und ein Gläschen mit grünem Pfeffi - verewigt im Tattoo, wie meist an einem Sonntagnachmittag Bildrechte: Hoferichter & Jacobs/Mitteldeutscher Rundfunk Für richtig hielt er es beispielsweise, die Corona-Zwangspause kreativ zu nutzen. So spielte die Deutschrockband im April 2020 für die Bewohner des Kinder- und Jugendwohnheims "Haus Herz" in Zeitz. Direkt von der Ladefläche eines Trucks, während das Publikum vom Balkon aus zuhörte. Weitergehen sollte es dann in Merseburg. Doch nach dem ersten Konzert war wegen behördlicher Sicherheitsbedenken dann erstmal Schluss.

Ich habe hier alles, hier kann ich alt werden auf jeden Fall. Pascal Bock

"Ostgold" mit "25 Karat"