Maler, Texter, Songwriter, Multiinstrumentalist und Performance-Künstler, kurz: Peter Piek ist ein kreatives Multitalent. Ihren professionellen Anfang nimmt die Künstlerkarriere des gebürtigen Chemnitzers im Jahr 2002 mit Aufnahme des Studiums der Malerei und Grafik an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig – als Schüler von niemand geringerem als Sighard Gille .

Peter Piek auf Reisen – hier im Jahr 2017 in Detroit. Bildrechte: Peter Piek

Heute zeichnet sich Peter Pieks künstlerisches Schaffen allem voran durch seine Intermedialität aus. Piek kombiniert dabei vor allem Malerei und Musik und lässt die Grenzen zwischen den beiden Disziplinen verschwimmen. So auch in seinem jüngsten Album "The time travelling": Die Inspiration dafür sammelte der Künstler auf einer langen Reise durch China. Dort fasste Piek die Idee, sich seinen Kindheitstraum zu erfüllen: eine Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn. An Bord der wohl berühmtesten Eisenbahn der Welt produzierte er im Jahr 2019 schließlich sein Album, in dem der Sound der Eisenbahn den Takt vorgibt: Einer der Songs trägt den Titel "Blue Flamingo". Im dazugehörigen Video kombiniert Peter Piek Versatzstücke aus Malerei, Fotografie und Bewegtbild auf kunstvolle Art und Weise.