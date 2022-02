Die sächsischen Musikschaffenden konnten sich in fünf Kategorien mit Konzepten für Album-Kooperationen, Tourneen durch Sachsen sowie für internationale Projekte, crossmediale Vermarktungsformate oder mit neuen Ideen für die sächsische Popkultur bewerben. Insgesamt wird ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 100.000 Euro an die 25 Preisträger und Preisträgerinnen vergeben.