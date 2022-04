Stefan Weyhs eigene Kompositionen haben einen leicht filmmusikalischen Einschlag, wie man auf seinem letzten Album "Flusskiesel" hören kann. "Flusskiesel" ist in einem Corona Lockdown entstanden und ist eine Hommage an die Harfe. Stefan Weyhs wichtigste Inspiration dafür ist die Natur: "Wir haben bei uns in der Nähe die Mulde und da gibt es ganz geheimnisvolle und richtig schöne Orte, wo man absolut zur Ruhe kommen kann." So entstanden beim Spazierengehen im Wald Stücke wie "Sommerregen" oder "Blatt im Wind".

Stefan Weyh wohnt mit seiner Familie in Gertitzsch. Bildrechte: Wolfgang Schmidt