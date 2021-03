Da Orchester derzeit nicht in ihren Konzertsälen vor Publikum spielen dürfen, gibt es in Leipzig im Gewandhaus, in der Moritzbastei und vor alle im Internet eine neue Online-Konzertreihe mit dem Gewandhausorchester sowie Künstlerinnen und Künstlern. In Echtzeit wird dabei jeweils ein Kunstwerk als visuelle Antwort auf die dargebotene Live-Musik erschaffen. Das Besondere: Da die jeweiligen Konzerte bereits vorab in der Moritzbastei aufgezeichnet wurden, sind alle Beteiligten während der Online-Übertragung im Chat und können vom Publikum befragt werden.