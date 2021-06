Ein Taktstock aus dem Privatbesitz des Komponisten Robert Schumann (1810-1856) ist für knapp 25.000 Euro versteigert worden. Wie die "Freie Presse" in Chemnitz am Mittwoch berichtete, kam das geschichtsträchtige Stück am Dienstag bei Sotheby’s in London bei einer Internetauktion unter den Hammer.

Robert-Schumann-Haus in Zwickau Bildrechte: IMAGO

Robert Schumann hatte den Taktstock vermutlich in seiner Zeit als Musikdirektor in Düsseldorf verwendet. An der Seite des 38 Zentimeter langen Stock aus Obstbaumholz ist sein Name eingeprägt. Das wertvolle Stück landete später als Geschenk bei einem Schüler von Clara Schumann, die ihren Ehemann Robert um 40 Jahre überlebte.



Diese Auktion ist gescheitert. Doch Zwickau bleibt zuversichtlich: Es kommen noch immer neue Exponate ins Schumann-Haus. Demnächst will das Museum einen ersteigerten Brief präsentieren, den der berühmte Musiker 1836 in französischer Sprache verfasst hatte.