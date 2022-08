Der Jazzklarinettist und Komponist Rolf Kühn ist tot. Wie MDR KULTUR von Kühns Familie erfuhr, starb Kühn am vergangenen Donnerstag im Alter von 92 Jahren. Kühn wurde 1929 in Köln geboren und wuchs in Leipzig-Lindenau auf, wo seine Mutter einen Tabakladen hatte. Sein Vater war Varietékünstler am Leipziger Kristallpalast.

Kühn nahm mit acht Jahren ersten Klavierunterricht. Weil seine Mutter Jüdin war, durfte er aber nach 1938 in Nazideutschland offiziell keinen Musikunterricht mehr bekommen – und fuhr von nun an heimlich zu seinen Lehrern. Einer davon war der damalige Gewandhaus-Klarinettist Hans Berninger, bei dem er mit 12 Jahren begann, sein Lieblingsinstrument zu lernen. Kurz zuvor hatte er zum ersten Mal Swing im Radio gehört.

Jahrzehnte später erzählte Kühn, wie er in dieser Zeit sechs, sieben Stunden am Tag Klarinette übte, bis die Unterlippe davon ruiniert war und sogar operiert werden musste.

Nach Engagements beim Tanzorchester des Senders Leipzig (mit gerade mal 18 Jahren) und als Saxophonist beim RIAS-Tanzorchester in Berlin siedelte Kühn 1956 in die USA über, wo er mit Weltstars wie John Coltrane, Cannonball Adderley oder Chet Baker in legendären Jazzclubs auftrat, etwa im New Yorker "Birdland", dem Chicagoer "Blue Note" oder beim Newport Jazz Festival.



Ab 1958 war er Solist in den Orchestern von Benny Goodman (der ihm vertretungsweise sogar die Leitung überließ) und Tommy Dorsey. Kühns Ton als Klarinettist galt als unverwechselbar, MDR KULTUR-Jazzexperte Bert Noglik beschreibt ihn als "warm, rund, elegant und vollendet".