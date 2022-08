Nach Engagements beim Tanzorchester des Senders Leipzig (mit gerade mal 18 Jahren) und als Saxophonist beim RIAS-Tanzorchester in Berlin siedelte Kühn 1956 in die USA über, wo er mit Weltstars wie John Coltrane, Cannonball Adderley oder Chet Baker in legendären Jazzclubs auftrat, etwa im New Yorker "Birdland", dem Chicagoer "Blue Note" oder beim Newport Jazz Festival.



Ab 1958 war er Solist in den Orchestern von Benny Goodman (der ihm vertretungsweise sogar die Leitung überließ) und Tommy Dorsey. Kühns Ton als Klarinettist galt als unverwechselbar, MDR KULTUR-Jazzexperte Bert Noglik beschreibt ihn als "warm, rund, elegant und vollendet".