Der musikalischen und szenischen Umsetzung von "Les Femmes de Kurt Weill" ging eine intensive Auseinandersetzung mit Leben und Werk des Komponisten voraus. Orientierung gaben die drei großen Schaffensphasen in Berlin, Paris und New York – und so wie Weills Karriereweg zusammen mit Bertolt Brecht in Deutschland begann, beginnt auch das Stück in einer Bar in Berlin. Der perfekte Spielort für diese "rohen Inhalte", meint das Ensemble. Bei Weill und Brecht kämen Menschen zu Wort, die am Rande der Gesellschaft stehen, die ihre Gefühle offen zeigen und sich äußern, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen.