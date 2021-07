Der musikalischen und szenischen Umsetzung von "Les Femmes de Kurt Weill" ging eine intensive Auseinandersetzung mit Leben und Werk des Komponisten voraus. Orientierung gaben die drei große Schaffensphasen Weills in Berlin, Paris und New York. Und so wie Weills Arbeit mit Bertolt Brecht in Deutschland begann, beginnt auch der Liederabend in einer Bar in Berlin. Der perfekte Spielort für diese "rohen Inhalte", meint das Ensemble. Dabei werden Themen angerissen, die noch heute relevant und auf aktuelle Lebenssituationen übertragbar sind: Wie baut man sich ein neues Zuhause auf? Wie findet man seine eigene Identität auch in der Fremde? Wie erfindet man sich neu?



Das Roter Mond Ensemble trat mit dem Programm unter anderem im Leipziger Gewandhaus auf. Perspektivisch sehen sie sich eher in Bars und Theatern.







Auch der Name Roter Mond ist Brechts Texten entnommen

[Tafel: Auch der Name, Roter Mond Ensemble, ist den...entnommen.

Lissa: der Mond hat ja auch was sehr weibliches, das zyklisches, ja, was nächtliches, das ist auch so die Zeit, in der wer in der Nacht kann alles passieren, auch so ein Abend in der Bar eben.]