Demian Kappenstein: Wir waren privat und in verschiedenen Besetzungen schon auf dem Rudolstadt-Festival. Ich erinnere mich noch an einen Auftritt, es war so heiß, dass sich die Leute vor der Bühne zurückgezogen hatten, in den Schatten der Bäume am Rand. Für den Schluss-Applaus bin ich dann in die Mitte der Bühne getreten – und habe mir, weil ich barfuß war, die Füße verbrannt. Dann bin ich mit diesen verbrannten Füßen übers Festivalgelände getrottet und in einem Zelt im Heine-Park gelandet, da wurden gerade schottische Tänze getanzt. Das heißt, wir haben schon eine persönliche Verbindung zu dem Ort und dem Festival.