Zitat aus "Sibiriens vergessene Klaviere": "Bald nach seiner Ankunft in Russland im Jahr 1802 konnte der irische Pianist John Field – der Erfinder der Nocturne, eines kurzen träumerischen Liebeslieds für das Klavier – in den Salons von Moskau und St. Petersburg als ausübender Künstler wie als Lehrer jeden Preis verlangen. Field hat sozusagen den ersten Ton im russischen Klavierkult angeschlagen, doch es war der Ruhm des ungarischen Pianisten Franz Liszt, der in den 1840er Jahren die Liebe der Russen zu diesem Instrument in ein Fieber verwandelte."