Bildrechte: Sarah/Fleet Union

Live-Musik erleben Von Rock bis Pop: Sehenswerte Konzerte im Januar 2024

Hauptinhalt

26. Januar 2024, 10:08 Uhr

Lust auf ein Konzert? Im Januar 2024 treten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen viele tolle Acts auf: Tristan Brusch spielt in Leipzig und Dresden Schlager mit Tiefgang und melancholischer Stimmung. Die Band Blond ist gerade mit dem Preis für Popkultur ausgezeichnet worden und spielt Konzerte in Erfurt und Leipzig. Außerdem gibt es Pop mit Hotel Rimini und Indie-Rock mit Velvet Two Stripes. Hier sind unsere Tipps für das neue Jahr, sortiert nach Region und mit Terminen und Adressen.