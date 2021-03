Annette Herr hat sich nach über 20 Jahren mit Stellen bei der Kirche für die Freiberuflichkeit entschieden – mit mehreren Standbeinen. Sie spielt als freie Organistin nicht nur Gottesdienste, sondern auch Konzerte, ist Geigenlehrerin an einer Musikschule. Für viele freie Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker ohne feste Stelle ist das eine "Lösung". Denn von den Honoraren der Orgeldienste am Wochenende können sie nicht leben. Man versuche einfach, sein Geld anders zu verdienen, so Herr, und nur noch mit einzelnen Honoraren aufzustocken.

Ein Instrument wie diese Orgel in der Leipziger Michaeliskirche spielen zu können erfordert jahrelange Übung Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Noch können die meisten Gottesdienste mit Orgelmusik gestaltet werden. Die Evangelische Landeskirche Sachsen versucht zudem, den Gemeinden mit einem Orgelfonds unter die Arme zu greifen. Doch der reiche nicht aus, sagt Annette Herr. Es könne auch wegen der Honorare gut sein, dass man für einen Dienst niemandem finde, so dass man einfach auch aus Personalmangel darauf angewiesen sei zu singen – ohne Begleitung. Im schlimmsten Fall müsse man einen CD-Player anmachen.



Doch damit nicht genug. Wenn es in den Gemeinden nur Honorarkräfte für den Orgeldienst gebe, fehlten auch die kirchenmusikalischen Ansprechpartner für Gemeindearbeit und Chorproben. In den kirchenmusikalischen Gruppen seien auch immer Leute dabei, so Herr, die sich sonst nicht wirklich zur Gemeinde zählten. Die sagten: "Ach, glauben tue ich eigentlich gar nicht. Aber die Musik gefällt mir trotzdem." So knüpfe die Kirchenmusik wirklich Kontakte in den Stadtteil, in das Dorf hinein. Mit immer weniger Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern fielen die weg.