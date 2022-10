1847 hat Christian August Seydel dann die Firma C. A. Seydel und Söhne gegründet und war im sogenannten "Musikwinkel" im Vogtland bald der bedeutendste Hersteller von Mundharmonikas. Heute ist es der einzige Betrieb am Ort, der diese Instrumente, früher auch Mundorgeln genannt, noch fertigt. In der DDR gehörte die Manufaktur nach der Verstaatlichung zum VEB Klingenthaler Harmonikawerke und ging dann nach der Wiedervereinigung an die Erben des einstigen Firmengründers zurück.