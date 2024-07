Bildrechte: IMAGO / Matrix

Live-Musik erleben Von Rock bis Pop: Diese Konzerte sind Highlights im August 2024

30. Juli 2024, 12:30 Uhr

Lust auf ein Konzert? Im August 2024 treten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen tolle Musikerinnen und Musiker auf: Ob Atlas Bird oder Mine in Leipzig, Element of Crime in Chemnitz, Giant Rooks in Dresden, Cat Power in Halle oder die Lehmanns Brothers, Dead On A Sunday oder Woods Of Birnam in Jena. Diese und mehr Tipps finden Sie hier in der Übersicht für August, sortiert nach Regionen mit Terminen und Adressen.